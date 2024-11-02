Osimhen’in Bonservisi Galatasaray Tarafından Alınacak

GALATASARAY’IN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferiyle dünya futbol sahnesine damga vurmuş durumda. Napoli’den bir yıl kiralamak suretiyle kadrosuna katılan Nijeryalı yıldız, Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönünde belirsizlikler yaşanırken, Elfsborg maçı sonrasında stat çıkışında bu konu hakkında yöneltilen bir soruya “Sezon sonuna kadar duradayım” yanıtını vermişti.

CHELSEA’NİN TRANSFER PLANI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea’nin ara transfer döneminde Napoli’ye 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Osimhen’i kadrosuna katması bekleniyor. Ancak aynı haberde, Finansal Fair Play açısından zorluklar yaşayan Chelsea’nin bu transferi gerçekleştirmesinin oldukça güç olduğu da belirtiliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray yaklaşık 6 milyon euroluk bir geliri kasasına aktaracak.