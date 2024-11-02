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Spor

Osimhen’in Bonservisi İçin Hamle Zamanı

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GALATASARAY, OSIMHEN’İN BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ünlü golcü Victor Osimhen’in bonservisini almak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Özellikle Osimhen’in performansı, kulüp yönetiminin bu konudaki planlarını hızlandırıyor.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI YÖNETİMİ MOTİVE EDİYOR

Osimhen, Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Genç oyuncunun sahada aldığı sorumluluk ve attığı goller, taraftarlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Kulüp yönetimi, bu oyuncunun geleceğini düşünerek bonservis pazarlıkları yapmak istiyor.

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