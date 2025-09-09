Haberler

Osimhen’in Durumu Bugün Belirlenecek

VICTOR OSIMHEN İÇİN ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

Sol ayak bileğine darbe alan ve kaval kemiğinde morluk oluşan Galatasaray’ın oyuncusu Victor Osimhen için Nijerya’ya özel bir uçak yollandı. İstanbul’a varır varmaz MR’ı çekilen Osimhen’in sağlık durumu hakkında bilgi bugün netleşecek. Lig maçında Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmada kesinlikle yer almayacak. Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt ile yapılacak maçta sahada olup olamayacağı henüz belirsiz.

GALATASARAY İZİNLİ GÜN GEÇİRDİ

Bu arada Galatasaray, dün izin günü geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Eyüpspor maçı için hazırlıklara başlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni eğitim yılı için Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret etti ve 1802 öğrenciye eğitim setleri dağıttı, eğitimi kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdi.
Haberler

Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

Darende'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse yok, soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.