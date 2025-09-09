Osimhen’in Durumu Bugün Belirlenecek

VICTOR OSIMHEN İÇİN ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

Sol ayak bileğine darbe alan ve kaval kemiğinde morluk oluşan Galatasaray’ın oyuncusu Victor Osimhen için Nijerya’ya özel bir uçak yollandı. İstanbul’a varır varmaz MR’ı çekilen Osimhen’in sağlık durumu hakkında bilgi bugün netleşecek. Lig maçında Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmada kesinlikle yer almayacak. Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt ile yapılacak maçta sahada olup olamayacağı henüz belirsiz.

GALATASARAY İZİNLİ GÜN GEÇİRDİ

Bu arada Galatasaray, dün izin günü geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Eyüpspor maçı için hazırlıklara başlayacak.