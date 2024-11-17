“Osimhen’in Galatasaray Deneyimi: Beklenmedik Duygular”

VICTOR OSIMHEN’İN GALATASARAY’DAKİ DENEYİMİ

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sarı kırmızılı ekipteki deneyimi ile ilgili oldukça ilgi çekici açıklamalar yaptı. Osimhen, katıldığı bir YouTube programında, Galatasaray’daki günlerinin kendisi için çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Osimhen, “Şu ana kadar İstanbul’daki, Galatasaray’daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum. Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim.” şeklinde de sözlerine ekledi.

GALATASARAY’DAKİ TARAFTAR KÜLTÜRÜ

Osimhen, maç sonrası taraftarlarla fotoğraf çekilmeleri hakkında da ilginç bir bilgi paylaştı. Galatasaray’a ilk katıldığında Henry Onyekuru ile konuştuğunu söyleyen Nijeryalı yıldız, “Henüz kulübe yeni geldim ve bana ‘Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsan maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter’ demişti.” dedi. Osimhen, “Galatasaray’da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra ‘Şşş’ diyerek onları susturuyorsunuz ve ‘1-2-3’ diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum.” açıklamasında bulundu.

Sezon boyunca 9 maça çıkan Osimhen, attığı 8 gol ve yaptığı 4 asist ile dikkat çekiyor.