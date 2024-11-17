Osimhen’in Galatasaray Tecrübesi: Beklentim Aşırıydı

VİCTOR OSIMHEN’İN GALATASARAY DENEYİMİ

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, katıldığı bir YouTube kanalında sarı-kırmızılı takımla ilgili deneyimlerini paylaştı. Osimhen, Galatasaray’daki günlerini “gerçekten etkileyici” olarak tanımladı. “Şu ana kadar İstanbul’daki, Galatasaray’daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika” dedi.

GALATASARAY’A OLAN MİNNET TARİHİ

Osimhen, yerel halkın kendisine olan ilgisinden bahsetti. “Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum” şeklinde sözlerine devam etti.

GALATASARAY’DA DEVAM EDEN KEYİF

Osimhen, Galatasaray’daki deneyiminin çok olumlu geçtiğini vurguladı. “Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim” diyerek, sarı-kırmızılılar için duyduğu sevgiyi ifade etti.