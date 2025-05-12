Osimhen’in Geleceği Belirsiz Kalıyor

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray, Napoli’den kiralanan golcü Victor Osimhen’in geleceğini merakla bekliyor. Sarı-kırmızılı camia, Osimhen’in transferi için adeta bir araya geldi. Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle birlikte saha içinde ve dışında gösterdiği tavırlarla Galatasaray taraftarlarının kalbini kazandı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER YARDIMI TALEBİ

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Taraftarlar, Osimhen için gereken her şeyin yapılmasını istiyor. Kısa bir süre önce Galatasaray taraftarlarının buluşma noktası Webaslan.com’da düzenlenen “Osimhen transferi için kampanya başlatılsa, destek oluruz” anketine katılan sarı-kırmızılıların %97’si ‘Evet’ yanıtını verdi.

Taraftarlar, Osimhen’in takımda kalması için sosyal medyada “Stay With Us Osimhen” (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında kampanya başlattı. Bu paylaşımlar, sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in kadroda kalması için yaklaşık 500 bin paylaşım gerçekleştirdi.