Osimhen’in Geleceği Belirsiz Kalıyor

GALATASARAY’DA OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Süper Lig devi Galatasaray’da, kariyerinde yeni bir rekor kıran yıldız golcü Osimhen’in geleceği hala belirlenmiş değil. Milliyet’in haberine göre, Osimhen bu dönemde hiçbir kulübe yeni sezon için “evet” demedi. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu Galatasaray’la ligde şampiyonluk üzerine yoğunlaştırdığı ifade ediliyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ OSIMHEN’İN KARARINDAN ENDİŞELİ DEĞİL

Sarı-kırmızılı yönetimin, Osimhen’in bu kararıyla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığı ve planlarını yıldız futbolcunun takımda kalacağı ihtimaline göre hazırladığı kaydedildi. Eğer Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşırsa, Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek gelirin Osimhen’in takımda kalması açısından önemli bir etken olabileceği vurgulandı.