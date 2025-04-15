Osimhen’in Geleceği Merak Ediliyor

VICTOR OSIMHEN’İN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’in yeni sezondaki durumu büyük bir merak konusu haline geldi. Cimbom’un bonservisini almak istediği yıldız futbolcu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Nijeryalı golcünün son açıklamaları sarı-kırmızılı taraftarları tedirgin ederken, sevindirici bir gelişme yaşandı.

SAMSUNSPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Nijeryalı yıldız, Samsunspor maçı sonrası “Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak” sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki forvetin bu ifadeleri İtalyan basınında geniş yankı buldu. Ilbianconero’ya göre; Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen’in Juventus’a transfer olmasına karşı çıktığını ifade etti. Haberde, “Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in Juventus’a transferine ‘asla’ diyerek karşı çıktı” denildi. Ayrıca, Osimhen’in Samsunspor maçından sonra Galatasaray’a veda niteliğinde açıklamalarda bulunduğu ve Juventus’a transfer olma arzusunun Napoli yönetimi tarafından reddedildiği aktarıldı.

JUVENTUS’UN TRANSFER HAYALİ GERÇEK OLACAK MI?

Haberde, Osimhen’in büyük hayranı olan Cristiano Giuntoli’nin (Juventus Sportif Direktörü) Osimhen’i yaz transfer dönemi için istek listesine aldığı belirtildi. Ancak Valter De Maggio’nun haberine göre, Juventus’un Osimhen transferindeki bu hayali sadece bir hayal olarak kalacak. Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 maça çıkarken, 29 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Süper Lig’de ise 24 maçta 21 gol atan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.