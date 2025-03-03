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Osimhen’in Geleceği Transfer Dedikoduları İle Dolu

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GALATASARAY VE VICTOR OSIMHEN’İN GELECEĞİ

Galatasaray, sezon başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’in geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Cimbom’un, Nijeryalı forvetin bonservisini almak için istekli olduğu biliniyor. Ancak, Osimhen ile ilgili transfer söylentileri durmaksızın devam ediyor. Avrupa’nın birçok büyük kulübüyle adı anılan Osimhen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS’UN TRANSFER PLANLARI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, uzun zamandır Osimhen’i transfer etmek isteyen Juventus, 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda vazgeçtiğini belirtti. İtalyan kulübünün, Nijeryalı golcü için herhangi bir transfer planı olmadığı ifade edildi. Bunun yerine Juventus’un, gelecek sezon için önceliğini Randal Kolo Muani’ye verdiği ve devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain’den kiraladığı Fransız yıldızı yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak için çaba göstereceği kaydedildi. Ayrıca, Juventus’un Muani dışındaki hedefleri arasında, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ile Eintracht Frankfurt’ta oynayan Hugo Ekitike’nin olduğu belirtildi.

Osimhen, Juventus dışında özellikle Premier Lig’den Manchester United, Chelsea ve Arsenal ile de anılıyor. Galatasaray ise, yoluna devam etmek istediği Victor Osimhen için umutlu. Bu sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Osimhen, toplamda 28 maça çıkarak 22 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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