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Osimhen’in Peşinde Avrupa Devleri Var!

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DÜNYA DEVLERİ OSIMHEN İÇİN YARIŞIYOR

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Napoli’den 1 yıl süreyle kiralanan Victor Osimhen, transfer piyasasında dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen’in bonservisini alabilmek için yoğun çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri de bu yıldız futbolcu için devreye girmiş durumda.

Fransız futbol devi Paris Saint Germain ve Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Victor Osimhen için geçerli olan transfer teklifi sundu. Her iki kulüp de, Osimhen’in serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtiyor.

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