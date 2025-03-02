Osimhen’in Süper Lig’deki Gol Sayısı 16

OSİMHEN’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kasımpaşa ile oynanan maçta Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 16’ya yükseltti. 26. haftada, sarı-kırmızılı takım deplasmanda Kasımpaşa’ya karşı mücadele verdi. Müsabakanın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, genel olarak etkileyici bir performans sergileyerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maçta skoru 1-0 yaptı.

KAZANILAN PENALTIDA ETKİSİ

Maçın 71. dakikasında bir kez daha öne çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Fernando Muslera’nın uzun pasında defansın arkasına sarkarak topu kontrol etti. Ceza sahası dışından gerçekleştirdiği vuruşla topu bir kez daha ağlarla buluşturmayı başardı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Bu gol, Osimhen’in Süper Lig’deki toplam gol sayısını 16’ya çıkardı.

AVRUPA’DA DA GOLLERİ VAR

Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 gol atan Osimhen, kariyerindeki toplam gol sayısını 22’ye çıkartmış oldu. Maça ilk 11’de başlayan futbolcu, oyunun tamamında sahada kalmayı başardı.