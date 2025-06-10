Osimhen’in Transferi Belirsizliğini Koruyor

SUUDİ ARABİSTAN’DAN GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Victor Osimhen’in Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in tekliflerini reddettiği ve transfer durumunun belirsizliğini koruduğu ortaya çıkıyor. İtalyan medyası, yıldız golcünün Premier Lig’i gözlemlediğini ve Manchester United’ın teklifini değerlendirdiğini ifade ediyor. Osimhen’in yeni sezondaki takımı hala belirsizliğini sürdürürken, Al-Hilal yıldız futbolcu için yıllık 45 milyon euroya kadar maaş önerse de istediği sonucu elde edemedi.

PREMIER LİG HEDEFİ DEVAM EDİYOR

Nijeryalı forvetin transfer kararı henüz belirsizliğini korurken, İtalyan gazetesi La Gazetta della Sport’tan gelen yeni bir yorumda Osimhen’in Al-Hilal teklifini Premier Lig’de oynamak adına reddettiği vurgulandı. Ayrıca, Chelsea’nin geçen sezon transferin gerçekleşmesine yakın olduğu, fakat son anda anlaşmanın sağlanamadığı hatırlatıldı. Manchester United’ın potansiyel bir anlaşma için görüşmeleri değerlendirdiği bilgisi de paylaşıldı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Osimhen’in Al-Hilal’in tekliflerini geri çevirmesi ile ilgili olarak, “Nijeryalının bir geri dönüş yapması pek muhtemel değil çünkü karar vermek için acele etmiyor. Hayali olan Premier Lig’de oynamayı bekliyor.” şeklinde ifadeler yer aldı. Manchester United’ın Osimhen’e karşı güçlü bir ilgi taşıdığı belirtilirken, İngiliz ekibinin transfer sürecini başlatmak için en uygun stratejiyi belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Ayrıca, Ruben Amorim’in ekibinin Osimhen transferinde Joshua Zirkzee’yi takasa koyabileceği de gündeme geldi.