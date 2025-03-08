Spor

Osimhen’in Yeni Takımı Juventus Olacak

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GALATASARAY’IN YILDIZ GOLCÜSÜ JUVENTUS’A GEÇİYOR

Süper Lig’in güçlü takımlarından Galatasaray’ın dikkat çeken golcüsü Victor Osimhen’in önümüzdeki sezon İtalyan futbol devi Juventus’a katılacağı iddia ediliyor. Bu transfer söylentileri spor camiasında geniş yankı buldu.

PYANINDAKİ GÜVENİLİR KAYNAK

Eski İtalya Milli Takım oyuncusu Roberto Pruzzo, Osimhen’in olası transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Radio Radio’da mikrofon karşısına geçen Pruzzo, “Juventus’un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa’da söyledi” ifadelerini kullandı.

Osimhen’in bu sezonki performansı da göz kamaştırıyor. 28 maçta 22 gol atıp, 5 asist yaparak takımına büyük bir katkıda bulundu. Golcünün piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. 75 milyon euroluk serbest kalır maddesi bulunan Osimhen, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

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