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Osimhen’in Yerine Galatasaray’ın İtalyan Golcüsü

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GALATASARAY’IN YENİ GOLCÜ ADAYI

Galatasaray, Victor Osimhen’in sezon sonunda takımdan ayrılması durumu için arayışlarını sürdürüyor ve İtalya’da potansiyel bir golcü buldu. Radarına İtalya ligi gol kralı olan Mateo Retegui’yi aldı ve bu süre zarfında transfer için girişimlere başladı.

MATEO RETEGU KİMDİR?

Mateo Retegui, şu an Atalanta takımında mücadele ediyor. Bu sezon ligde toplamda 22 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Henüz 25 yaşında olan Retegui, Genoa’dan Atalanta’ya 15 milyon euro gibi bir ücretle transfer oldu. Galatasaray, Retegui için ciddi bir operasyon yürütüyor.

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