Osimhen Juventus İle Anılıyor, Galatasaray Hedefte

Yeni Takım İddiaları

Galatasaray, sezon başında Napoli’den büyük bir sürprizle kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen ile ilgili bomba etkisi yaratan yeni iddialar ortaya çıkıyor. Osimhen, hem sahadaki performansı hem de karakteri ile sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Galatasaray, bonservisini almak için fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Osimhen’in ismi Chelsea, PSG, Manchester United, Juventus, Al-Hilal ve Barcelona gibi büyük kulüplerle anılıyor.

Osimhen’in Tercihleri

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sezon sonunu sarı-kırmızılılarda geçirme arzusunu sürekli dile getiren ve devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in teklifini geri çeviren Nijeryalı golcü, İtalya’ya geri dönerek Juventus forması giymeye sıcak bakıyor. Aynı zamanda Galatasaray, Osimhen’in sarı-kırmızılılarda kalmasını istemesi durumunda Napoli’nin belirlediği 75 milyon euro’luk serbest kalma bedelini düşürmek için çalışmalar sürdürüyor. Fakat bu bedelin Serie A ekipleri için geçerli olmadığı öğrenildi.

Abdullah Kavukçu’nun Açıklamaları

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen’in geleceği hakkında yaptığı açıklamada “Osimhen’in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray’ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı” ifadelerini kullandı. Kavukçu, Osimhen’in nisan ayında kararını bildireceğini belirterek, “Victor’un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor’lar gelir” diye ekledi.

Performansı ve Etkisi

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 maçta sahaya çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 gol ile 5 asistlik muazzam bir performans sergiledi. Süper Lig’de attığı 20 gol ile gol krallığı yarışında zirvede bulunan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2’lik gol katkısı oranı yakalayarak dikkatleri üzerine çekiyor.