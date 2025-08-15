Osimhen Maçta Yedek Olacak

OSIMHEN’İN DURUMU NETLEŞTİ

“Osimhen oynayacak mı?” sorusu, teknik direktör Okan Buruk’un yaptığı açıklamalarla bir yanıt buldu. Geçen sezonun gol kralı Osimhen’in kampa geç katılması, antrenman eksikliği yaşamasına neden oldu. Bu durum, “Osimhen Galatasaray Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Peki, Osimhen oynayacak mı?

OSIMHEN YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen’in Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağını belirtti ancak oyuncunun maça yedek kulübesinde başlayacağını ifade etti. Osimhen’in fiziksel olarak tam hazır olmaması, ilk 11’de yer almasına engel oluyor. İkinci yarıda oyuna girmesi mümkün görünürken, bu karşılaşmada taraftarın önünde ilk kez forma giyme şansı bulunuyor. Okan Buruk, bu kararı, hem oyuncunun sakatlık riskini azaltmak hem de sezona sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için aldıklarını söyledi.

İLK 11’DE BARIŞ ALPER YER ALACAK

Galatasaray’ın hücum hattında, Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de Barış Alper Yılmaz’ın görev alması planlanıyor. Barış Alper, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında gösterdiği iki gol ve bir asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.