Osimhen Maçta Yedek Olacak

OSIMHEN’İN DURUMU NETLEŞTİ

“Osimhen oynayacak mı?” sorusu, teknik direktör Okan Buruk’un yaptığı açıklamalarla bir yanıt buldu. Geçen sezonun gol kralı Osimhen’in kampa geç katılması, antrenman eksikliği yaşamasına neden oldu. Bu durum, “Osimhen Galatasaray Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Peki, Osimhen oynayacak mı?

OSIMHEN YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen’in Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağını belirtti ancak oyuncunun maça yedek kulübesinde başlayacağını ifade etti. Osimhen’in fiziksel olarak tam hazır olmaması, ilk 11’de yer almasına engel oluyor. İkinci yarıda oyuna girmesi mümkün görünürken, bu karşılaşmada taraftarın önünde ilk kez forma giyme şansı bulunuyor. Okan Buruk, bu kararı, hem oyuncunun sakatlık riskini azaltmak hem de sezona sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için aldıklarını söyledi.

İLK 11’DE BARIŞ ALPER YER ALACAK

Galatasaray’ın hücum hattında, Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de Barış Alper Yılmaz’ın görev alması planlanıyor. Barış Alper, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında gösterdiği iki gol ve bir asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

