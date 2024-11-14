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Osimhen, Pisimhen İsimli Kediyi Paylaştı

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GALATASARAY’IN YILDIZINDAN SEVİNDİRİCİ PAYLAŞIM

Sezon başlangıcında beklenmedik bir şekilde Galatasaray’a transfer olan ve gösterdiği performansla hem taraftarların hem de futbolseverlerin takdirini kazanan Victor Osimhen, sosyal medyada çok ilginç bir paylaşım yaptı. Kendisiyle özdeşleşen maske ile ilgili bir gönderi paylaşarak, Galatasaray’ın Osimhen maskelerinin satışa sunulmasından sonra taraftarların yaratıcılığına dikkat çekti.

PISIMHEN HESABI DİKKAT ÇEKİYOR

Bir taraftar, Osimhen maskesini sevimli kedisine takarak sosyal medyada paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Osimhen de bu maske takılı kediyi instagram hesabında yayınlayarak, hayranlarıyla olan bağını güçlendirdi. Ayrıca kedinin ‘Pisimhen’ adıyla bir sosyal medya hesabı açması, paylaşımların daha da fazla ilgi çekmesine neden oldu. Bu durum, Galatasaray taraftarlarının eğlenceli ve yaratıcı yaklaşımını gösteriyor.

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