Osimhen Real Madrid’e mi gidiyor?

VİCTOR OSIMHEN’İN GALATASARAY’DAKİ BAŞARISI

Galatasaray, sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile taraftarlarının kalbinde taht kuruyor. Attığı goller, yaptığı asistler ve sahadaki mücadeleci yapısıyla adeta bir süperstar gibi parlayan Nijeryalı golcü, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekiyor. Napoli’nin 75 milyon euroluk bonservis talebi ve Real Madrid’in transfer arzusu, Osimhen’in İstanbul’daki geleceğini belirsizlik içine sokuyor. Yapılan iddialara göre, Osimhen, Arda Güler’in takım arkadaşı olmaya çok yakın!

OSIMHEN’İN GALATASARAY’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Osimhen, Galatasaray’a katıldığı ilk günden itibaren göz dolduran bir performans sergiliyor. 24 maçta 24 gol ve asistle taraftarları coşturan Nijeryalı, hem ligde hem de Avrupa’da Aslan’a büyük katkı sağlıyor.

REAL MADRID’İN TRANSFER HARAKETLERİ

İspanyol basını, Real Madrid’in Osimhen’i takibe aldığını bildiriyor. Teknik direktör Ancelotti, yıldız futbolcusunu destekleyecek elit bir santrfor arayışında ve Osimhen’in hızı ile gücü, tam da aradıkları nitelikler arasında yer alıyor. Real Madrid’in Osimhen için 75 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.

NAPOLI’NİN POZİSYONU VE RAKİP TAKIMLARIN YARIŞI

Napoli, Osimhen’i bırakmamak için sıkı bir tutum sergiliyor. Kulübün başkanı De Laurentiis, 75 milyon euronun altında bir teklif ile masaya oturmuyor. Conte’nin Lukaku seçiminden sonra Osimhen’in başka kulüplere kayma ihtimali olsa da fiyatında bir indirime gitmiyor. Manchester United ve PSG de Osimhen’in peşinde, ancak Real Madrid’in sunduğu cazibe diğer takımların yarışını gölgede bırakıyor. Galatasaray, mevcut sponsorluk anlaşmaları ile bu yüksek bonservisi karşılamaya çalışıyor, ama Real Madrid’in etkisi oldukça büyük.