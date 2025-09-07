Osimhen Sakatlandı, Durumu Belirsiz Kaldı

OSIMHEN’İN SAKATLIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Galatasaray formasıyla sahada olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Ruanda ile gerçekleşen karşılaşmada sakatlanarak mücadeleye devam edemedi. Maçın 36. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Cyriel Dessers’e bıraktı. Sakatlığının ardından takımdaki gelişmeler merak konusu oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Osimhen oyundan çıkarken oldukça sinirli bir ifade sergiledi. Bu durumu gören teknik ekip, kendisine moral vermek için çaba gösterdi. Maç sonrası Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, “Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın detaylıca bakılacak.” şeklinde bilgi verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, “Oradaki saha koşulları ve rakiplerin sert oyunu bizim için endişe kaynağıydı. Bu kaygımız Osimhen üzerinden gerçeğe dönüştü. Kendisine ulaştık, ayak bileğinde ağrı olduğunu söyledi. Tam teşhis konulmuş değil.” açıklamasını yaptı.

AĞRILAR VE PLANLAMALAR

Buruk, Abdullah Kavukcu ile de görüştüğünü belirterek, “Oyuncuya temas sağlandı. Kulüp doktorumuz Yener İnce de milli takım sağlık ekibiyle iletişim kurdu. Eğer mümkün olursa Osimhen’i en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmayı planlıyoruz. Yarın daha net bilgiye ulaşacağız. Ağrısı devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kulüp olarak sürece müdahale ettik. Gerekirse hemen İstanbul’a getireceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor ve kendisi bizim için çok değerli bir futbolcu.” diyerek Osimhen’in durumunun önemini vurguladı.