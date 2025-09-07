Osimhen Sakatlandı Mı? Durumu Bekleniyor

OSIMHEN’İN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Ruanda ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin ardından Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Maç sırasında 36. dakikada yaşanan sakatlık sonrası Osimhen, oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers’e bıraktı.

Sakatlık Durumu ve Açıklamalar

Sakatlık anında oldukça sinirli görünmesi dikkat çeken Osimhen’e teknik ekip moral vermeye çalıştı. Maç sonrası Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, “Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın detaylıca bakılacak.” şeklinde konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise durumu değerlendirirken, “Oradaki saha koşulları ve rakiplerin sert oyunu bizim için endişe kaynağıydı. Bu kaygımız Osimhen üzerinden gerçeğe dönüştü. Kendisine ulaştık, ayak bileğinde ağrı olduğunu söyledi. Tam teşhis konulmuş değil. Abdullah Kavukcu ile görüştüm, oyuncuya temas sağlandı” dedi.

Kontroller ve Gelecek Planları

Kulüp doktoru Yener İnce’nin milli takım sağlık ekibiyle iletişim kurduğunu belirten Buruk, “Eğer mümkün olursa Osimhen’i en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmayı planlıyoruz. Yarın daha net bilgiye ulaşacağız. Ağrısı devam ediyor. Kulüp olarak sürece müdahale ettik. Gerekirse hemen İstanbul’a getireceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor ve kendisi bizim için çok değerli bir futbolcu.” ifadelerini kullandı.