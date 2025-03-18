Osimhen, VIP Koltuk Satışlarını Artırdı

GALATASARAY’IN ANTALEYASPOR MAÇI PERFORMANSI

Galatasaray, Antalyaspor’u 4 golle geçerek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Takımın yıldızı Victor Osimhen, maça damga vurarak hat-trick yaptı. Bu etkileyici performans, sarı-kırmızılı kulübe rekor bir gelir kazandırma potansiyeli taşıyor.

VIP KOLTUK SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ

Son zamların ardından RAMS Park’taki VIP koltukların sezonluk fiyatları 260 ila 350 bin lira arasında belirlenmiş durumda. Başlangıçta beklenen satışlar gerçekleşmemişken, Osimhen’in Antalyaspor karşısındaki performansı, VIP koltukların satışlarının artmasına katkı sağlıyor. Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Osimhen’in 3 gollü performansı sonrası koltuk satışlarında önemli bir artış gözlemlendi.

Hedef REKOR GELİR

Galatasaray’ın VIP koltuk satışlarından 700 milyon lira gelir hedeflediği aktarılıyor. Yeni sezon kombine satışlarıyla birlikte, bu gelirin rekor seviyeye yükselebileceği ifade ediliyor.