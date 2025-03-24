Oslo-Beijing Arası İlk Direk Uçuş Başladı

DOĞRUDAN UÇUŞ ROTASI AÇILDI

Hainan Havayolları, cumartesi günü Beijing ile Oslo arasında doğrudan uçuş rotasını resmi olarak başlatarak, Çin ile Kuzey Avrupa arasındaki havayolu bağlantısını güçlendiriyor. Uçak, Beijing’deki Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan hareket ettikten sonra yerel saatle 5.02’de Oslo Gardermoen Uluslararası Havalimanı’na indi. Yeni rotanın başlangıcını kutlamak için havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi.

Çin’in Norveç Büyükelçisi Hou Yue, doğrudan uçuş rotasının ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştireceğini belirtti. Ayrıca “iki ülke arasında artan seyahat talebine daha iyi cevap vermek” ve “insanlar arası etkileşim ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi” konularında olumlu etkiler yaratacağına vurgu yaptı. Hou, Norveçli ziyaretçilerin Çin’in büyüleyici doğasını ve zengin kültürünü keşfetmelerinin kendilerini memnun edeceğini dile getirdi.

SEYAHAT SEÇENEKLERİ VE UÇUŞ PROGRAMI

Hainan Havayolları Başkan Yardımcısı Zhang Guoping, iki ülkeden yolcular için uygun seyahat seçenekleri sunmanın yanı sıra, etkin hava lojistiği aracılığıyla Norveç deniz ürünleri ve diğer özel ürünlerin Çin pazarına ihracatını desteklemeyi amaçladıklarını aktardı. Oslo-Beijing hattı, Hainan Havayolları’nın Çin’i Kuzey Avrupa’ya doğrudan bağlayan ilk uçuş rotası olma özelliğini taşıyor. Hainan Havayolları, mevcut uçuş programına göre Beijing ve Oslo arasında salı, perşembe ve cumartesi günleri haftada üç kez gidiş-dönüş uçuşları gerçekleştirecek.