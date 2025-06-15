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Osman A.’nın Alkollü Araç Kullanımı

KAZA ANINI FARK EDEMEDİ

Burdur’da, otomobiliyle minibüse çarptıktan sonra alkolün etkisiyle kaza yaptığını anlamayan 18 yaşındaki Osman A., yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra fenalaştı. Olay, Antalya Kavşağı’nda gerçekleşti. Osman A.’nın kullandığı 15 ACJ 582 plakalı otomobil, kavşakta Orhan A. idaresindeki 60 ABA 479 plakalı minibüse çarptı. Kaza anının bilincinde olmayan Osman A., otomobiliyle yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra Karasenir Kavşağı’nda durdu.

YARDIM GİTTİ

Fenalaşan Osman A., aracından inip yere yığıldı. Çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Osman A., gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller sonunda, Osman A.’nın 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi.

CEZA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Osman A.’nın sürücü belgesi 6 ay süreyle iptal edildi ve çeşitli nedenlerden dolayı idari para cezası uygulandı. Kaza, alkolün etkisinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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