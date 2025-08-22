Osman Aşkın Bak, Aydın’da futbol oynadı

BAKAN BAK FUTBOL MAÇINDA FORMASINI GİYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın’da gerçekleştiren futbol gösteri maçında forma giymek amacıyla sahaya çıktı. Gösteri maçı, kentte tamamlanan 23 tesisin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesindeki Binali Yıldırım Stadyumu’nda yapılan açılış töreninin ardından düzenlendi.

KARMA TAKIMLAR OLUŞTURULDU

Etkinlikte, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü sporcuları, kurum müdürleri ve gazetecilerden oluşan iki karma takım kuruldu. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın başlama vuruşu ile başlayan mücadelede takımlar karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Bakan Bak’ın takımının 8-4 galip geldiği belirtildi. Müsabakanın ardından Bak, oyuncuları tebrik etti.