Osman Aşkın Bak, FOMGET’i Tebrik Etti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET’İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunu zirveyle tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında, “Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran başkent ekibinin futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BAKANIN MESAJINA VURGU YAPILDI

Bakan Bak, FOMGET’in sezon boyunca sergilediği üstün performansı takdir ederek, bu başarıyı sağlayan tüm ekibi tebrik etti. Başkent ekibinin şampiyonlukları ve geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri savaşım, futbol dünyasında önemli bir yer edindi. Bak’ın mesajı, kulüp ve taraftarlar için moral kaynağı oldu.