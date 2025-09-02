Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvurularını duyurdu

BAŞVURULAR 2-6 EYLÜL TARİHLERİNDE BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz” diye belirtti. Bakan Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu’ndaki Yurt Koordinasyon Merkezi’nde, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme süreci hakkında bilgi verdi. Bakan, öğrencilere başarılar dileyerek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite hayatlarında tüm imkanlarımızda daima gençlerimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

YURTLARDA MODERN İMKANLAR Sağlanıyor

Bakan Bak, bu yıl yüksek öğrenimlerine devam eden öğrencileri modern imkanlara sahip yurtlarda ağırlamayı planladıklarını ifade etti. “81 ilde çalışma arkadaşlarımız yeni dönem için gece gündüz çalışarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladılar” diyen Bakan, 3-4 kişilik odalarda öğrencileri en iyi şartlarda ağırlamak için çaba gösterdiklerini aktardı. Ayrıca, ortak ders çalışma alanları ve sosyal ortamlarda 7/24 güvenlik hizmetiyle hijyenik koşullar sağlandığını da sözlerine ekledi. Yeni yurtların engelli öğrencilere uygun şekilde projelendirildiğini belirtti.

KAPASİTE ARTIMI VE HİZMETLER

Bakan, bakanlık yurtlarının 1 milyon yatak kapasitesine ulaştığını vurgulayarak, “Türkiye, Avrupa’nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir” ifadesini kullandı. “Sadece nicelik açısından değil, nitelik olarak da ülkemiz yurt hizmetlerinde açık ara öndedir” diyerek, yurt sisteminin devlet güvencesiyle hem en ucuz hem de en yaygın erişilebilir olduğunu belirtti. Son 23 yılda yurt hizmetlerinin sağladığı gelişmelere de değinen Bakan, geçmişteki kısıtlı imkanlardan günümüzdeki öncü duruma geçildiğini söyledi.

YURT KAPASİTESİ VE DESTEKLER

2002 yılında 182 bin 258 yatak kapasitesiyle 190 yurt olduğunu hatırlatan Bakan Bak, şimdi ise 877 yurtta hizmet verildiğini ve yatak kapasitesinin yüzde 443 arttığını aktardı. Ayrıca, bu süreçte öğrencilere burs, kredi ve beslenme desteği sağlandığı bilgisi paylaşıldı. 2024 yılı için öğrencilerle ilgili toplam 34 milyar TL’lik ödeme yapılacağını belirten Bakan, yurtlarda sunulan ücretsiz yemek imkanlarını da vurguladı.

YERLEŞTİRME SÜRECİ VE YAPAY ZEKA KULLANIMI

Bakan Bak, 1 milyon gence güvenli bir yuva sunacaklarını söyleyerek, “Bu önemli bir başarı hikayesidir” dedi. Yurt başvurularının dijital ortamda yapıldığını ve öğrencilerin çeşitli kriterlere göre değerlendirildiğini ifade eden Bakan, yapay zeka teknolojisinin bu süreçte etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti. Böylece, öğrencilerin başarı durumuna göre en yakın yurda yerleştirmelerin daha etkili yapıldığını aktardı.

YERLEŞTİRME ORANI YÜKSEK

Bakan, gençlerin yurt başvurularına ilişkin yanlış bilgilendirildiğini vurguladı. Örgün yüksek öğretim gören toplam öğrenci sayısının 4 milyon 153 bin 981 olduğunu belirten Bakan, tüm öğrencilerin bakanlığa yurt başvurusunda bulunmadığını ifade etti. 2024-2025 öğretim döneminde 398 bin 527 öğrencinin yurtlara başvurduğunu ve bunlardan 391 bin 772’sinin yerleştirildiğini söyledi. “Son 2 yılda 100 öğrencimizden 98’ini yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Bu yıl da hedefimiz, talep eden tüm öğrencileri yurtlarımıza yerleştirmek” şeklinde açıklamada bulundu.