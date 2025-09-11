Haberler

Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Sonuçları

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, GSB yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı.

TAHAHHÜTNAMELERİN ONAYLANMASI GEREKEN BİR KONU

Bakan Bak, gençlere önemli bir hatırlatma yaparak, “13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya’yı Kaybetti

Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Annesini kaybeden oyuncunun sakinleştirici kullandığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken, eski sevgilisi olumlu açıklamalarda bulundu.
Gran Fondo İzmir Yarışı, 14 Eylül

Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık'ta yol bisikleti yarışı gerçekleştirecek. Etkinlik, farklı yaş gruplarından sporculara ve paralimpik katılım fırsatına ev sahipliği yapacak.

