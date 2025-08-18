Haberler

Osman Aşkın Bak KKTC’de Temaslar Yaptı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NIN KKTC TEMASLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi ziyaretlerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel’in katılımlarıyla kardeş ülkemizin spor altyapısına can suyu olacak eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Gençlerimiz ve sporcularımız bu tesislerde şampiyonluğa yürüyecek, hayata hazırlanacak” dedi.

MİLLİ SPORCULARLA BULUŞMA

Bakan Bak, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde milli sporcularla bir araya geldiğini belirtti. “Kardeş ülkemizin gurur ve sevinç kaynağı milli sporcularımızla bir araya geldik. Onların enerjisine, azmine ve başarılarına şahidiz; yolculuklarında yanlarında olmaktan her daim gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

