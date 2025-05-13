Osman Aşkın Bak Rize’de İnceleme Yaptı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI RİZE’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’deki iki öğrenci yurdunun inşaatını yerinde inceledi. Çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla kente gelen Bakan, Vali İhsan Selim Baydaş’ı makamında ziyaret etti ve bir süre görüştü.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA İNCELEMELER YAPILDI

Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık tarafından merkezi Atmeydanı Mahallesi Dosma mevkisinde yapımı sürdürülen 500 kişilik, Fener Mahallesi’nde ise 600 kişilik öğrenci yurtlarının inşaatlarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan’a, Vali İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer yetkililer eşlik etti.