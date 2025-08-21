Osman Aşkın Bak Tribünden İzledi

Haberler

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MAÇTA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir ile Universitatea Craiova’nın karşılaştığı maçı tribünden izledi. Bu önemli mücadele, Başakşehir’in ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDEKİ İSİMLER

Bakan Bak, maç için stadyuma gelerek protokol tribününde yer aldı. Aynı zamanda, Eyüpspor’un Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Erol Bulut gibi isimler de bu maçı takip edenler arasında bulunuyor. Maç, spor camiasının ve taraftarların dikkatini çekiyor.

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

