Osman Aşkın Bak: “Türkiye Spor Tesisleri Parlıyor”

TÜRKİYE SPORDA GÜÇLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor tesisleri ve altyapısıyla bölgenin en dikkat çekici ülkesi olduğunu vurguladı. Bak, “Türkiye, UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasiteye sahip. Bu nedenle UEFA’nın bilgi birikiminden faydalanmak ve işbirliği yapmak amacıyla İstanbul temsilciliğinin açılması doğru bir karar” şeklinde konuştu. İstanbul’da gerçekleştirilen UEFA temsilciliği açılışında önemli açıklamalar yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye’de yapılan spor tesisleri devrimiyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanım, futbolun ve sporun içinden gelmesi dolayısıyla Türkiye’de büyük bir spor devrimi ve tesisler açısından önemli bir döngü yaşandı. 38 stadyum inşaatı tamamlandı, 4’ü devam ediyor ve 4’ünün planlaması sürüyor. Türkiye, UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip.” dedi.

Bak, Türkiye’nin 2005 ve 2023 yıllarında Şampiyonlar Ligi finalini başarıyla organize ettiğini, 2019’da Süper Kupa finali ve 2009’da UEFA Kupası finalini gerçekleştirdiğini de hatırlattı. “2026’da Avrupa Ligi, 2027’de ise Konferans Ligi finalini organize edeceğiz. Türkiye, spor tesisleri ve altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı. Diğer branşlarda da havuzlar, spor salonları ve atletizm pistleriyle Türkiye’nin dört bir yanını spor tesisleriyle donattık.” şeklinde konuştu.

Bakan Bak, “Artık başarılı süreçlerin başlaması gerekiyor. UEFA’nın tecrübesinden yararlanmak ve işbirliği yapmak için İstanbul temsilciliğinin açılması isabetli bir karardır. Bu noktada UEFA başkanına teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki gelecekte Türkiye büyük başarılara imza atacak. Futbol artık bir endüstri. Türkiye’nin 2024 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmesi ve 2025’te Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne ilk kez yükselmesi önemli bir başarıdır. İnanıyoruz ki EURO 2032’yi İtalya ile birlikte çok iyi bir şekilde organize edeceğiz.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Bak, Türk sporuna verilen destek ve UEFA’nın tecrübesinin birleşiminin Türkiye futboluna büyük kazançlar sunacağına inandığını belirterek, UEFA İstanbul Temsilciliği’nin ülke ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi.