Osman Aşkın Bak, Voleybol Finalini İzledi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI RUSYA’DAKİ FINALİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu’na katılmak için bulunduğu Rusya’da, Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev’in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izleme fırsatı buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, final maçını tribünden takip etti ve şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.

FINAL MAÇINDA ŞAMPİYON ZENİT KAZAN OLDU

Rusya’nın Saint Petersburg kentinde gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu kapsamında, Bakan Bak, Etnospor Forumu’nda düzenlenen üst düzey bakanlar panelinin ardından Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev’in davetiyle Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi. Finalde, Zenit Kazan, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Kazanan takıma madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev birlikte verdi.

BAKAN BAK’IN PAYLAŞIMI

Sosyal medya üzerinden final maçı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Bakan Bak, “Rus mevkidaşım Dr. Michael Degtyarev’in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi final heyecanına yerinde tanıklık ettik. Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan final maçında şampiyonluğa uzanan Zenit Kazan takımını tebrik ediyor, misafirperverliği için bakan arkadaşım Degtyarev’e teşekkür ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.