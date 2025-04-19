Osman Aşkın Bak, Voleybol Finalini İzledi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI RUSYA’DA VOLEYBOL FİNALİNİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya’da düzenlenen 7. Etnospor Forumu’na katılmak amacıyla bulunduğu sırada, Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi. Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev’in daveti üzerine tribünde yer alan Bakan Bak, maçın ardından şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.

VOLEYBOL FİNALİ HEYECANI YERİNDE YAŞANDI

Saint Petersburg kentinde gerçekleşen Etnospor Forumu sırasında, Bakan Bak, Üst Düzey Bakanlar Paneli’nin tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev ile birlikte Voleybol Erkekler Süper Ligi finaline katıldı. Zenit St. Petersburg ve Zenit Kazan arasındaki mücadelede, Zenit Kazan rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupası ve madalyaları, Bakan Bak ve Bakan Degtyarev tarafından kazanan takıma sunuldu.

BAKAN BAK’TAN PAYLAŞIM

Bakan Bak, sosyal medya hesabında final maçına dair bir paylaşımda bulundu ve “Rus mevkidaşım Dr. Michael Degtyarev’in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi final heyecanına yerinde tanıklık ettik. Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan final maçında şampiyonluğa uzanan Zenit Kazan takımını tebrik ediyor, misafirperverliği için Bakan arkadaşım Degtyarev’e teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.