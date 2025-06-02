Osman Atakan Tekin Hayatını Kaybetti

ŞAMPİYON SPORCUMUZU KAYBETTİK

Türk atletizmine uzun yıllar boyunca sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak katkı sağlayan, olimpiyat meşalesi taşıyan önemli isimlerden olan Osman Atakan Tekin, 80 yaşında hayatını kaybetti. Tekin, günümüzde uluslararası bir prestij kazanan İstanbul Yarı Maratonu’nun temeli olan isimlerden biri olarak tanınıyor. Türkiye’de spor ve sporcuya büyük katkılar sunan Tekin, 1987 yılında Türkiye’nin Dünya Maraton Birliği’ne (AIMS) üye olma sürecinde de etkin bir rol üstlendi.

OLİMPİYAT MEŞALESİNİ TAŞIYAN BİR İSİM

1964 Tokyo, 1972 Münih ve 2004 Atina Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesini taşıma şansını elde eden nadir kişilerden biri olan Tekin, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesiydi. Daha önce kulüpte Haysiyet Divanı ve Disiplin Kurulu’nda da görev aldı. 1945 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya gelen Osman Atakan Tekin, futbol ve atletizm branşlarında genç yaşta başladığı sporculuk kariyerini sürdürdü. Spor yöneticiliğine geçtikten sonra, 1979 yılında İstanbul Maratonu’nun (eski adıyla Avrasya Maratonu) kurucu komitesinde yer aldı.

İSTANBUL YARI MARATONU’NUN TEMELİ

1986 yılında başlattığı “Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu” projesiyle, günümüzde İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu’nun ilk adımlarını attı. 2021 yılında bu maraton, Kenyalı atlet Ruth Chepngetich’in 1: 04: 02’lik derecesiyle kadınlar yarı maraton dünya rekorunun kırıldığı önemli bir yarışa ev sahipliği yaptı. 2025 yılında 91 ülkeden 13 bin koşucunun katılımıyla rekor düzeye ulaşan maraton, Dünya Atletizm Birliği tarafından “Gold Label” statüsüyle dünyanın en prestijli yarı maratonları arasında yer aldı.

ÜZÜCÜ KAYIP

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Tekin’in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Türk sporunun neredeyse her kademesinde görev almış, değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Osman Atakan Tekin, ülke sporunun gelişmesi için her dönem elini taşın altına koyan bir isimdi” dedi. Onur, Tekin’in İstanbul Yarı Maratonu’na yaptığı tartışılmaz katkılara da dikkat çekerek, “Şimdilerde dünyanın sayılı yarı maraton yarışlarından biri olarak görülen İstanbul Yarı Maratonu markasının temellerini atan isimdi, şehre çok güzel bir değer bıraktı. Tekin’in başlattığı Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu zamanla büyüyerek atletizmde dünya rekorunun kırıldığı bir yarış haline geldi. Hayatını atletizme adamış bir ismi kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve Türk sporunun başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.