Osman Bal, Şehadet Yıldönümünde Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU OSAMN BAL ANILDI

Şehit polis memuru Osman Bal, şehadetinin yıl dönümünde Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen mevlit programıyla anılıyor. 26 Ağustos 2014 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde evinin önünde teröristlerce kurulan pusuda 42 yaşında şehit düşen Osman Bal için Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nde bir mevlit gerçekleştiriliyor.

MEVLİT PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Şehidin eşi Mikaile Bal ve çocukları Özlem, Özge ve Süleyman’ın katılımıyla birlikte çok sayıda kişi programa iştirak ediyor. Mevlit programında Kur’an-ı Kerim okunuyor ve dualar ediliyor. Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, düzenlenen mevlitte şehit Bal’ın yanı sıra tüm şehitler için dualar edildiğini belirtiyor.

MİKAİLE BAL’IN DUYGULU SÖZLERİ

Şehidin eşi Mikaile Bal, “2014 yılında Diyarbakır’da eve girerken eşim pusu sonucu şehit edildi. Onun adına 11’inci yıl dönümü nedeniyle burada mevlit okuttuk. Allah kabul etsin, mekanı cennet olsun” sözleriyle duygularını ifade ediyor.