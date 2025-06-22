OsmAn Beşe HAstanede HayAtını KayBetTi

OLAYIN DETAYLARI

Bakırköy’deki bir özel hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe (41), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat burada hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Beşe’nin yanında bulunan Hasan Ö., saldırgana karşı silahla ateş açtı ve polis tarafından gözaltına alındı. Hasan Ö., adliyeye sevk edildiğinde tutuklama kararı verildi. Olayın anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan saldırgan ve ona eşlik eden şüpheli, Edirne’den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Olay, 18 Haziran tarihinde saat 17.00 civarında, Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’ndeki özel hastanenin otoparkında gerçekleşti. Osman Beşe, hastanede tedavi gördüğü sırada bahçeye çıktığında arkasından yaklaşan bir kişi tarafından silahla vuruldu. Beşe, vücudundaki 9 kurşun yarası ile hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

İNFAZ İDDİALARI

Osman Beşe’nin annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası sürecinin bulunduğu belirtildi. Beşe’nin, “Daltonlar” adlı organize suç örgütünün hedefi olduğu ve kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği, bu isteği geri çevirdiği için tehdit edildiği öne sürüldü.

ŞÜPHELİLER İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Saldırının ardından kaçan M.M.İ. ve diğer şüpheli Ö.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışması sonucunda yakalandı. İki şüpheli, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a götürüldü. Polis ekipleri, bu olaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.