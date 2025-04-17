Osman Çavuşoğlu Hayatını Kaybetti

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Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun bir süre tedavi gören Osman Çavuşoğlu, 93 yaşındaydı. Bu üzücü haber, Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babası olan Osman Çavuşoğlu’nun yakınları ve sevenlerini derinden etkiledi.

YASA BOĞAN VEFAT

Osman Çavuşoğlu’nun kaybı, aile bireyleri ve dostları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Aile, bu zor günlerde destek bekliyor. Tayyar Şimşek, Çavuşoğlu’nun hayatına dair anıların önemine vurgu yaptı ve “Hayatımızda büyük bir yer tutuyordu” diyerek hislerini dile getirdi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi edilen Osman Çavuşoğlu, yaşamını kaybetmesiyle birlikte sevenlerini yasa boğdu. 93 yıllık hayatına birçok anı sığdıran Osman Çavuşoğlu, ardında derin bir özlem bıraktı.