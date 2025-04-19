Osman Çavuşoğlu’na Taziye Ziyareti Yapıldı

OSMAN ÇAVUŞOĞLU’NA TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu (96) geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Taziyeleri Türkler Mahallesi’ndeki babaevinde kabul eden Çavuşoğlu ailesini dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Nihat Zeybekci yalnız bırakmadı. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Alanya’ya gelerek Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bayramov, “Bugün Azerbaycan heyeti olarak kardeş Türkiye’de, Alanya’dayız. Buraya gelmemizin sebebi, aziz kardeşimiz ve yakın dostumuz TBMM milletvekili ve geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasının vefatıdır. Buraya merhumun ailesine, Mevlüt Çavuşoğlu’na, kardeşlerine ve büyüklerine başsağlığı dilemek için geldik” dedi. Ardından, “Allah’tan merhum Osman Çavuşoğlu’na rahmet diliyoruz. Onun, o dünyasının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

HOŞ SÖZLER DUYDUK

Ceyhun Bayramov, “Şahsen rahmet diliyorum. Osman Çavuşoğlu’nu tanımasam da burada kısa süre içerisinde insanlardan ciddi şekilde hoş sözler, hatıralar dinledim. İnsanların bu kadar izdihamla gelmesi; hayatta Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evladı dünyaya getirmesi, onu terbiye etmesi, özünde çok kıymetli bir şeydir.” ifadelerini kullandı. Bayramov, “Azerbaycan’da Mevlüt Çavuşoğlu’na herkesin çok büyük bir sevgisi, çok büyük bir saygısı var. Mevlüt Bey, her zaman Azerbaycan- Türkiye ilişkilerine hususi önem veren ve bu ilişkilere özel bir yaklaşım gösteren bir kardeşimiz, bir dostumuz olmuştur.” diyerek bu ilişkinin önemine vurgu yaptı.