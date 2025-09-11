Osman Dora Kezer, Monk Space’i Kurdu. 5 Milyon Sanatçı Görünmez Kalıyor. 2028’de 500 Bin Sanatçı Hedefleniyor. Erişim Gücüyle Sanat Eko Sistemi Genişliyor. Sanatçılara Ücretsiz Plan Sunuluyor. Sanat Dünyasının Sorunlarına Çözüm Arıyoruz

MONK SPACE’İN HEDEFİ SANATÇILARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK

MONK Space’in kurucu ortağı ve CEO’su Osman Dora Kezer, bağımsız sanatçıların eserlerini sergileyebilmesi amacıyla bu internet platformunu oluşturdu. Daha önce Sanatyapıyo ile 8 binden fazla sanatçıya hizmet sunduğunu belirten Kezer, SaaS tabanlı olan platformu Monk Space’i hayata geçirdiğini açıkladı.

SANAT DÜNYASINDA MERKEZİYETÇİ YAPI SORUNU

Osman Dora Kezer, dünya genelinde 5 milyon sanatçının pazara dahil olamadığını ifade etti. “Sanat dünyasındaki merkeziyetçi yapı sanatçıların yüzde 98’ini görünmez kılıyor. Galeriler ne yazık ki sanatçılara sınırlı fırsatlar sunabiliyor, fuarlara katılmak ise maliyetler açısından zorlayıcı” şeklinde konuştu. İnternetin sunduğu erişim gücü sayesinde demokratik bir fırsat oluşturmanın mümkün olduğunu vurguladı.

2028 HEDEFİ: 500 BİN SANATÇIYA HİZMET

Teknoloji şirketlerinde ve unicornlarda önemli görevler alan ardından Sanatyapıyo’yu kurarak sanat endüstrisinde faaliyetlerine devam eden Kezer, sanat dünyasının fiziksel mekanlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. “Bu girişimim ile sanat dünyasının mekanlarla kısıtlı erişimini genişleterek ekosistemi büyütmeyi amaçlıyorum. Monk Space ile 2028 yılına kadar 500 bin sanatçıya hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

MONK SPACE SANATÇILAR İÇİN BİR FIRSAT PLATFORMU

Kezer, bütün sanatçıların bir Monk Space profiline sahip olmasını hedeflediklerini ifade etti. “Monk Space sanatçılara görünürlük sağlarken ticari işlerini de kolaylaştırıyor. İşlemlerden komisyon almıyor ve ücretsiz plan seçeneği sunarak temel servisleri sanatçılar için ulaşılabilir hale getiriyor. Koleksiyonerler ise şeffaf, erişilebilir ve güvenilir bir platform elde ediyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YAPISAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Kezer, platformun erişilebilir olmasının gerektiğine inanıyor ve bu nedenle ücretsiz planı sunduklarını belirtti. “Sanatçı panelinin kolay kullanımını sağlamak için her şeyi kolay yönetilebilecek şekilde tasarladık. Sanatçıların satış yaparken huzurlu olması gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla görünürlük ve sıfır komisyon ile ödeme alma kapasitesi sunduk. Uçtan uca her şeyi sanatçılar için planladık” ifadeleriyle değerlendirmelerini sonlandırdı.