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Osman Gazi Liman’da Yerini Aldı

YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU FİLYOS LİMANINA GİRDİ

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olan Osman Gazi, Filyos Limanı’na ulaştı ve bu an dron ile havadan görüntülendi. 29 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nı geçerek ilerleyen dev platform, Filyos Limanı’na demirledi.

PLATFORMUN ÖZELLİKLERİ

Bu platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahipken, toplam uzunluğu 298 buçuk metre, genişliği 56 metre ve derinliği ise 29 buçuk metre olarak belirlendi. Osman Gazi platformunun 2026’nın ortasında faaliyete geçmesi bekleniyor.

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