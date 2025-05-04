Osman Gazi’yi Anma Koşusu, yapıldı

ULUSLARARASI TARİHİ KENT KOŞUSU GERÇEKLEŞTİ

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa’nın fethinin 699. yıl dönümü vesilesiyle Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında düzenlenen bu koşu, Tophane Meydanı’ndaki Saltanat Kapı önünde başladı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma, toplamda 799 erkek ve 480 kadın sporcu olmak üzere 1279 kayıtta bulunulan katılımcıyla gerçekleşti.

SPORCULAR BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞADI

Saltanat Kapı’ndan start alan koşucular, güzergah olarak; Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi’ni takip ederek 4 kilometrelik parkuru tamamladılar. Yarışmanın erkekler kategorisinde birinci gelen Semih Eren Kurtaran, ikinci olan Ömer Altun ve üçüncü sırayı alan Gökhan Gündoğan ödül aldı. Kadınlar kategorisinde ise birinci İrem Özkan, ikinci Ülfet Mutlu ve üçüncü Betül Alagöz olarak yarışmayı tamamladı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile protokol üyeleri takdim etti.

GELECEK YIL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Pınarbaşı Meydanı’nda gerçekleştirilen ödül törenindeki konuşmasında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ile tamamlandığını belirtti. Koşuya olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esendemir, “Engelli vatandaşlarımızın da koşuda yer alması bizlere gurur verdi. Önümüzdeki yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını kutlayacağız. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına yakışır bir şekilde düzenlemek istiyoruz. Haziran ayında bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın sonunda da gelecek yıl düzenleyeceğimiz etkinliklerin yol haritasını belirleyeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı.