Osman Gökçek, Bardakların Nerede Olduğunu Sordu

YOLSUZLUK İDDİALARI VE İHALE DETAYLARI

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. Gökçek, “41 yıl Ankara’ya cenaze işlerinde yetebilecek kadar bardak alınmış. Ankara’dan Londra’ya kadar yol olabilecek bu bardaklar nerededir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İHALELERDEKİ ŞAİBELER

Gökçek, üzerinde “45 milyon bardak nerede” yazılı döviz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın maketiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. ABB’nin düzenlediği 159 milyon liralık ihale hakkında bilgi veren Gökçek, “Örnek vermek gerekirse bir bardak konusu var. Şimdi 15 bin koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. Bu bardaklar 25 TIR malzeme ediyor ve ABB’ye teslim edildi.” dedi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE BARDAK İHTİYACI

Gökçek, bu bardakların nerelerde olduğunu sordu ve “Ankara’da, biliyorsunuz vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar ve günlük ortalama 5 bin civarında vatandaşımız cenaze törenlerine katılıyor. Çay içsin diyen 3 bini bulursa, 41 yıl boyunca yeter herhalde” dedi. Ayrıca, 2022 yılında ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 2,5 milyon bardak satın alındığını ve bunların taziye çadırlarında kullanıldığını ifade etti.

BARDAK VE ÇÖP POŞETİ SORULARI

Gökçek, 10 milyon çorba bardağının da alındığını belirtti ve “Acaba belediyenin çeşitli yerlerinde kullanılmış olabilir mi?” sorusunu dile getirdi. Ayrıca, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın şaibeli olarak yaptığı 45 milyon bardağın kullanımı konusunda da Mansur Yavaş’a soru yöneltti. Gökçek, “Bu bardaklar taziye evlerinde kullanılmadıysa, çorba dağıtımında kullanılmadıysa, diğer birimlerde kullanılmadıysa bu bardaklar nerededir?” dedi. Son olarak, ABB’nin 2 milyon adet çöp poşeti aldığını ve bu ihale ile ilgili firmanın yalnızca ABB’den ihale almış olduğunu vurguladı.