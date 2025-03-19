Osman Gökçek’ten CHP’li Vekillere Sert Sözler

AK PARTİLİ GÖKÇEK’İN AĞIR ELEŞTİRLERİ

AK Partili Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını TBMM Genel Kurulu’nda protesto eden CHP’li milletvekilleri hakkında sert ifadeler kullandı. Gökçek, “892 bin tane öğrencinin hakkını yiyerek aldığı diploması iptal olan Ekrem İmamoğlu’nun bu seferde yaptığı yolsuzluklar ve kirli ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. CHP hem paraları götürüyor hem de utanmadan bağırıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP’li MİLLETVEKİLLERİ’NDEN PROTESTO

CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını kürsü işgaliyle protesto etti. CHP’li milletvekilleri, gözaltıları ve gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 14.00’te toplanan Meclis Genel Kurulu’ndaki gelişmelere tepki gösterdi. Meclis kürsüsüne çıkarak oturumu protesto eden CHP’li milletvekilleri, basın toplantısında seslerini yükseltti. CHP grubu adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon tarihe kara bir leke olarak geçecek, ’19 Mart darbesi’ olarak anılacaktır. CHP bitirilmeye çalışırken Türkiye’yi dünyaya rezil ediyorsunuz. Dünya basınına bakın… Türkiye’yi, demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku ayaklar altına aldınız. Biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz…” ifadelerini kullandı.