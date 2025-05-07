Osman Gökçek’ten İlginç İddia Geldi

OSMAN GÖKÇEK’TEN İLGİNÇ GÖSTERİ

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Gökçek, elinde çöp torbası ve üzerinde karton bardak bulunan Mansur Yavaş maskesi takılı bir mankeni TBMM’ye getirerek gündeme oturdu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALESİ İDDİALARI

TBMM’de yaptığı açıklamada, Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait önemli bir iddia ortaya koydu. “Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının, 60 gün içerisinde ödenmesi gereken 159 milyon liralık bir ihale yaptığını” ifade etti. Gökçek, bu ihalede 15 bin koli karton bardak alımı olduğunu belirtti. Her kolinin içinde 3 bin bardak bulunduğunu ayrıca anlatarak, toplamda 45 milyon adet bardak alındığını vurguladı. “Bugün Sayın Mansur Yavaş’ın mankenini buraya getirdik ve üstüne bardaklar koyduk” diyen Gökçek, bu durumun kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yapıldığını kaydetti. “45 milyon bardak, 25 tır malzeme eder. Bunların neler olduğunu sormak ve nerede depolarının olduğunu öğrenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

CENAZE TÖRENİ KATILIMI VE BARDAK SAYISI

Gökçek, Ankara’da cenaze törenlerine günlük ortalama 5 bin kişinin katıldığını andırarak, “Farz edelim ki, beş bin vatandaşımızın üç bini çay içsin. Yani 41 yıl boyunca yeter miktarda bardak alınmış” dedi. Bardakların boyutunu örneklendirerek, “Bu bardakları yan yana dizseniz, Ankara’dan Londra’ya kadar bir mesafe kat edilebilir” şeklinde düşündürdü.

İHALEYİ ALAN FİRMA HAKKINDA

Gökçek, ihaleyi alan Beta Global firmasının madencilik ve inşaat sektörü ile ilgilendiğin belirtip, “İhaleyi aldıktan iki ay sonra firmayı başka birine devretmişler” dedi. Firmanın daha önce başka bir ihale almadığını tekrarlayıp, “Yıl içinde kurulmuş bir firma, birden çok alanda mal teslimi yapıyor ancak tek bir iş dahi almıyor” şeklinde yorumda bulundu.

Gökçek, sahte ihale taleplerine yönelik önceki dönemlerdeki bilgileri de hatırlatıp, “Şirketin kuruluş tarihi 21 Aralık 2022; bu dönemde Sayın Gökçek görevde değildi” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Gökçek’in iddialarına yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, suçlamaların yalan olduğunu savunarak, “Bu tarz bir iftira siyasetine sarılıyorlar” açıklamasında bulundu. Belediyeden yapılan belirtilen ifadeler arasında, “Gerçek bir delil olduğunu düşünenlerin adresi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı” ifadesi de yer aldı. Açıklama, “Hırsızları unutturmayacağız” diyerek son buldu.