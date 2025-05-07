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Osman Gökçek, Yavaş Maskesi İle Geldi

ÇOK BÜYÜK YOLSUZLUK İDDİALARI

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yakın zamanda katıldığı bir canlı yayın programında, “Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler. Tabutlar, konserler, ceset torbaları… Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce ‘Bunu da mı yaptılar arkadaş?’ diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!” diyerek büyük iddialarda bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN EYLEM

Merakla beklenen açıklamalarına hazırlık yapan Osman Gökçek, bugün TBMM’ye ilginç bir görüntüyle geldi. Gökçek, elinde çöp torbası ve üzerinde karton bardak bulunan Mansur Yavaş maskesi takmış bir cansız manken ile dikkat çekti. Bu eylem, Gökçek’in açıklaması öncesinde büyük bir yankı uyandırdı.

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