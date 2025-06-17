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Osman Hamdi Bey’in Tablosu D: 5 Kaplumbağa, 1 Adam

YARIŞMADAKİ MERAK EDİLEN SORU

Osman Hamdi Bey’in Pera Müzesinde sergilenen “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablosu, “Güven Bana” yarışmasında katılımcılar tarafından merak edilen konulardan biri oldu. Yarışmacılar, bu eserle ilgili bazı detayları öğrenmek istiyor.

TABLODA KAÇ TANE KAPLUMBAĞA VE ADAM BULUNUYOR?

Osman Hamdi Bey’in bu eserinde ne kadar kaplumbağa ve insan figürü yer aldığı sorusu gündeme geldi. Yarışmada verilen seçenekler arasında “4 kaplumbağa, 2 adam”, “4 kaplumbağa, 1 adam”, “5 kaplumbağa, 2 adam” ve “5 kaplumbağa, 1 adam” bulunuyor.

CEVAP VE DOĞRU SEÇENEK

Yarışmanın doğru cevabı D seçeneği oluyor. Bu seçenekte tabloda 5 kaplumbağa ve 1 adam resmediliyor.

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