Osman Hülagü Batman Çayı’nda boğuldu

TRAFİK KAZASI SONUCU BOĞULMA OLAYI

Diyarbakır ile Batman arasında bulunan tarihi Malabadi Köprüsü altında yer alan Batman Çayı’na serinlemek amacıyla giren Osman Hülagü (24), nehirde gözden kaybolarak boğuluyor. Olay, öğle saatlerinde Malabadi Köprüsü civarında gerçekleşti. Osman Hülagü, bir süre serinlemek için suya girdikten sonra kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Gözden kaybolan Hülagü için yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 3 saatlik yoğun arama çalışmalarının ardından Osman Hülagü’nün cansız bedeni sudan çıkarıldı. Hülagü’nün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.