Osman İlmen, Yılın Şoförü Ödülü Aldı

Osman İlmen Yılın Şoförü Seçildi

ETKİNLİKLER VE ÖDÜL

3-9 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, 35 yaşındaki minibüs şoförü Osman İlmen Yılın Şoförü seçildi. 12 yıldır bu mesleği yapan İlmen, ödülünü Konya Valisi İbrahim Akın’ın elinden aldı. Ödülünün hem kendisini hem de duraklarındaki diğer meslektaşlarını oldukça memnun ettiğini ifade eden Osman İlmen, “Minibüs şoförlüğü sabır gerektiren bir meslek. Günün büyük kısmını direksiyon başında geçiriyoruz ve yolcularımızı güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

HOŞGÖRÜ VE SAYGI VURGUSU

İlmen, yolcularının çoğunun gideceği yeri bilmediğini belirterek, “12 yıldır adres soran tüm yolcularımızın nazik ve kibar bir dille adreslerine en yakın yerde inmelerini sağlıyorum. Yaşlı veya çocuk arabalı bir anneyi ayırt etmeksizin aracımda taşıdım ve elimden gelen tüm yardımı sağladım. Hem trafikteki diğer araç sürücülerine hem de yolcularıma hoşgörülü ve saygılı davrandım. Bu nedenlerden dolayı ödülü aldım. Beni bu ödüle layık gören, başta Valimiz İbrahim Akın’a, İl Emniyet Müdürümüz Maksut Yüksek’e ve KONESOB Başkanımız Muharrem Karabacak’a teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri bu” şeklinde konuştu.

DURAK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Binkonut minibüs hattı durak başkanı Yunus Uyar, duraklarından bir şoförün yılın şoförü seçilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da “Konyalı minibüs şoförlerimiz her zaman duyarlı, saygılı ve hoşgörülüdür. Yılın Şoförü seçilen Osman İlmen kardeşimi, tüm minibüs şoförlerimiz adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.