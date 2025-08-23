Osman Kahraman, U18 Kadrosuna Seçildi

ÇEKYA’DA DÜZENLENECEK TURNUVAYA KATILIM

8 Eylül tarihleri arasında Çekya’da gerçekleşecek Vaclav Jezek Turnuvası’nın aday kadrosu belirlendi. Manisa Futbol Kulübü’nün genç yeteneği Osman Kahraman, bu kadroya davet edilen futbolcular arasında bulunuyor. Aday kadroda yer alan futbolcular, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek.

MİLLİ TAKIM, DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİ İLE YÜZ YÜZE GELECEK

Turnuva kapsamında Ay-Yıldızlı takım, İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. U18 Millî Takımı, 2 Eylül Salı günü İstanbul’dan hareket ederek Çekya’ya doğru yola çıkacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’DEN DESTEK MESAJI

Manisa Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübümüzü, şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek olan milli futbolcumuz Osman Kahraman’a Ay-Yıldızlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.