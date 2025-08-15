Osman Kaplan, Tarihi Eser İddiasını Reddetti

OSMAN KAPLAN’DAN AÇIKLAMALAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iş yeri ve deposunda gerçekleştirilen aramada çok sayıda tarihi nitelikte olduğu iddia edilen eserler ele geçirilen Osman Kaplan, olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kaplan, “13’ünde bir vatandaş geldi, ‘restorasyoncu’ olduğunu belirtti. Ürünlerimizin bilgilerini aldı ve ‘Bu kapılı, dolapları nereden buldun’ dedi. Düğmeli evlerden bazılarının satıldığını, bazılarının hediye edildiğini ve bazılarını mezattan alındığını açıkladım. Görünüşte bir takım taşları görene kadar ‘Bana satar mısın?’ dedi. ‘Hayır, taşlar satılık değil’ dedim. Daha sonra, ‘Mimarlık yapıyorum, restorasyon işi yapıyorum, senden ürün alacağım’ dedi ve ayrıldı. Akşamüzeri jandarmanın iş yerine geldiğini öğrendim. ‘Tarihi eser varmış’ dediler.”

TASARIM VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ

Kaplan, dışarıda bulunan belediyenin 6 yıl önce komşu parsele döktüğü hafriyat içerisinde sütuna benzer bir taş bulduklarını ve elemanının taş toplarken bu taşı bahçelerine koyduğunu ifade etti. Ayrıca, Sorgun’da restorasyonunu yaptığı müşterisinden aldığı dekoratif taşların da tarihi eser olarak nitelendirildiğini belirtti. Müze ekiplerinin kendisinden bu taşları teslim etmesini istediğini ve bunu gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Halen iş yerimde malzemeler bulunmaktadır. İlgili kurumlara ve jandarmaya ifademizi verdik. Tutanaklarımız tutuldu” dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Osman Kaplan, D400 kara yolu üzerinde bulunduğundan dolayı yaşanan trafik kazalarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini istemek amacıyla resmi görevlilerin sürekli iş yerine geldiğini hatırlattı. “Yaklaşık 6 yıldır işletmeyi çalıştırıyorum. Gizlim saklım yoktur. Ürünlerin hiçbiri tarihi nitelik taşımamaktadır. Bugüne kadar gelen resmi görevlilerden de herhangi bir uyarı almamıştım. Malzemelerim sürekli umuma açık bir yerde durmaktadır” diye ekledi. Kaplan, tarihi eserleri çaldığına dair iddialara karşı şikayetçi olacağını da belirtti. Olay sonrasında jandarmaya ifade veren Osman Kaplan’ın deposu ve iş yerinde bulunan tarihi nitelikteki eserlere el konulduğu öğrenildi.